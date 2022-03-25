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Песков и Медведев прокомментировали переход на оплату газа рублями

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В течение четырёх дней «Газпром» должен определить, как получить оплату в рублях. 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказались о смене расчетной валюты.

По просьбе «Интерфакса» Песков прокомментировал заявление официальных лиц ЕС о невозможности оплаты газа в рублях: «Есть поручение «Газпрому» от президента принимать оплату в рублях. В течение недели, а точнее оставшихся 4 дней, «Газпром» должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную и понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Мы исходим из поручения главы государства».

В интервью РИА Новости Дмитрий Медведев подчеркнул, что рубль — единственное в России законное платежное средство. «Вы отрезали нашу страну от доллара и евро. Единственным законным платёжным средством на территории России является рубль. В этом случае мы говорим: пусть изыскивают возможности платить. Как эта схема будет работать? Поживём — увидим», — сказал Медведев.

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Комментарии (37)

dedmoroz_5e4d8827384c2
так хорошая новость, какая разница чем платить за ресурс, контейнерами слитков без НДС .....

раньше товарным бартером платили и ничего ... надуманная проблема ...
263221761
Глуп, как бутылочная пробка.
X-кот
поддержать лояльные банки - наше фсё. если газпрём был обязан продать 80 процентов валюты в бюджет, то теперь сначала 100% валюты за газ купит банк, и потом 100 процентов рублей получит газпрём - вот обрадуются..
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