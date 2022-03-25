Песков и Медведев прокомментировали переход на оплату газа рублями

В течение четырёх дней «Газпром» должен определить, как получить оплату в рублях. 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказались о смене расчетной валюты.
По просьбе «Интерфакса» Песков прокомментировал заявление официальных лиц ЕС о невозможности оплаты газа в рублях: «Есть поручение «Газпрому» от президента принимать оплату в рублях. В течение недели, а точнее оставшихся 4 дней, «Газпром» должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную и понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Мы исходим из поручения главы государства».
В интервью РИА Новости Дмитрий Медведев подчеркнул, что рубль — единственное в России законное платежное средство. «Вы отрезали нашу страну от доллара и евро. Единственным законным платёжным средством на территории России является рубль. В этом случае мы говорим: пусть изыскивают возможности платить. Как эта схема будет работать? Поживём — увидим», — сказал Медведев.