FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Юная петербурженка просит полицию оградить младшую сестру от отцовской похоти

В Петербурге девушка подала заявление о домогательствах. Отцовская любовь могла бы остаться в секрете, но рассказ младшей сестры не позволил молчать.

5
Печать

За помощью в полицию Курортного района обратилась 19-летняя жительница посёлка Песочный. По её словам, сексуальный интерес к детям замечен за её 47-летним отцом. Про то, что происходило с ней самой в четыре года, она предпочла бы забыть, но теперь страшно за девятилетнюю сестру.

Девочка призналась, что в прошлом году тоже получила от отца особое «отношение». Местом преступления заявительница назвала квартиру в районе проспекта Просвещения, где когда-то жила семья. Сейчас сёстры с матерью живут отдельно в Песочном.

Проверку по заявлению проводит Следственный комитет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Mafioza
Старшую дочь растлил в 4-летнем!возрасте и она все это время молчала,хотя была младшая сестра..и о новом преступлении отца узнали спустя год..дружная семейка.
а мать новерное глухонемая и слепая
Экскомьюникадо
Песочный, элита дома засиделась, в тайланд не слетать решил свою дочь жарить
Чёрт Опасный
Сёстры живут отдельно с матерью... возникает несколько вопросов.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний