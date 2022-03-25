Юная петербурженка просит полицию оградить младшую сестру от отцовской похоти

За помощью в полицию Курортного района обратилась 19-летняя жительница посёлка Песочный. По её словам, сексуальный интерес к детям замечен за её 47-летним отцом. Про то, что происходило с ней самой в четыре года, она предпочла бы забыть, но теперь страшно за девятилетнюю сестру.



Девочка призналась, что в прошлом году тоже получила от отца особое «отношение». Местом преступления заявительница назвала квартиру в районе проспекта Просвещения, где когда-то жила семья. Сейчас сёстры с матерью живут отдельно в Песочном.

