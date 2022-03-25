ФСБ: В Москве задержан украинец Малыш по подозрению в шпионаже

В Москве по подозрению в шпионаже задержан украинский гражданин. Об этом 25 марта сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.
В ведомстве уточнили, что мужчина якобы действовал под оперативным псевдонимом Малыш. Его зовут
«В 2019 году иностранец, прибыв на территорию Московского региона, в целях расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности поступил в один из ведущих российских вузов на факультет «Политология», — уточнили в ФСБ.
По версии спецслужбы, Малыш по заданию СБУ «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего «киевского» режима». Подозреваемого задержали, когда он пытался получить данные о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.