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ФСБ: В Москве задержан украинец Малыш по подозрению в шпионаже

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В Москве по подозрению в шпионаже задержан украинский гражданин. Об этом 25 марта сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве уточнили, что мужчина якобы действовал под оперативным псевдонимом Малыш. Его зовут Рудась А. В., у него двойное гражданство Украины и Польши.

«В 2019 году иностранец, прибыв на территорию Московского региона, в целях расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности поступил в один из ведущих российских вузов на факультет «Политология», — уточнили в ФСБ.

По версии спецслужбы, Малыш по заданию СБУ «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего «киевского» режима». Подозреваемого задержали, когда он пытался получить данные о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

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Комментарии (5)

antiLOOP
Ощущение, что я читаю газетную статью из СССР 1930х годов.
hal9000
А чё там коклам надо знать ..про Януковича чтоли..?..или про потери?...я могу рассказать бесплатно...про потери Генштаб нераскроет никогда инфу...а про Януковича..да сидит коньяк пьет да так же как и вы смотрит телек и думает чебы соврать народу ...)
BobCat2
Теперь ловите радистку Фрекен Бок и конечно же Карлсона. Последний явно еще и крышеванием занимается.
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