ФСБ: В Москве задержан украинец Малыш по подозрению в шпионаже

В Москве по подозрению в шпионаже задержан украинский гражданин. Об этом 25 марта сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.



В ведомстве уточнили, что мужчина якобы действовал под оперативным псевдонимом Малыш. Его зовут Рудась А. В. , у него двойное гражданство Украины и Польши.



«В 2019 году иностранец, прибыв на территорию Московского региона, в целях расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности поступил в один из ведущих российских вузов на факультет «Политология», — уточнили в ФСБ.

