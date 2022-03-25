Ждите синоптическую драму. Нам обещают возвращение зимы с «барической головоломкой»

В выходные разыграется синоптическая драма, прогнозирует 25 марта Центр «ФОБОС». Мощный циклонический вихрь принесёт порывистый, а местами и штормовой ветер; мокрый снег с дождём, резкое понижение температуры. В Москве завтра ожидается штормовой ветер, осадки, плюс 4–6 градусов, а в воскресенье уже минус 2–4. В Петербурге в субботу сильный северо-западный ветер, кратковременные осадки, 0 — плюс 2, а на следующий день 0 — минус 2.
«В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня вперемешку с мокрым снегом — выпадет до 6–8 мм, или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0…+5 градусов, днём +2…+7 градусов. В воскресенье нагрянет зима! Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17–22 м/с, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0…−5 градусов, днём не выше −4…+1 градусов. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 мм! При таких жёстких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении», — предупреждает «ФОБОС».
Облачная погода с осадками и сильным ветром ожидается в выходные и на Русском Севере (Вологда, Мурманск, Архангельск, Сыктывкар), и на Черноземье (в Курске и Воронеже в субботу плюс 10, а в воскресенье 0), и в Поволжье, и на юге европейской части России. На Урале небо закроют плотные облака, но до осадков дело не дойдёт, температура повысится.
«В последнюю неделю марта весна не сумеет вернуть утраченные позиции. Карусель циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину, поставляя новые порции снежных зарядов при температурном фоне, отброшенном почти на месяц назад. Особое внимание обращаем на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 мм рт. ст, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки — до 724 мм рт. ст., после чего опять начнется стремительный рост на 17 мм рт. ст. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей», — отмечают метеорологи.