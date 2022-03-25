Ждите синоптическую драму. Нам обещают возвращение зимы с «барической головоломкой»

В выходные разыграется синоптическая драма, прогнозирует 25 марта Центр «ФОБОС». Мощный циклонический вихрь принесёт порывистый, а местами и штормовой ветер; мокрый снег с дождём, резкое понижение температуры. В Москве завтра ожидается штормовой ветер, осадки, плюс 4–6 градусов, а в воскресенье уже минус 2–4. В Петербурге в субботу сильный северо-западный ветер, кратковременные осадки, 0 — плюс 2, а на следующий день 0 — минус 2.

«В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня вперемешку с мокрым снегом — выпадет до 6–8 мм, или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0…+5 градусов, днём +2…+7 градусов. В воскресенье нагрянет зима! Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17–22 м/с, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0…−5 градусов, днём не выше −4…+1 градусов. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 мм! При таких жёстких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении», — предупреждает «ФОБОС».

