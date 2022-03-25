Самосвал проделал дыру в стене магазина в Тосно

Грузовик влетел в стену кирпичного дома в Тосненском районе Ленобласти утром 25 марта. Теперь выясняют, как он вообще оказался в центре города, куда запрещено заезжать большегрузам.
По предварительным данным, около 10 часов утра самосвал врезался в стену продуктового магазина на проспекте Ленина, 19б, в Тосно, сообщает 47News со ссылкой на районную администрацию. На фото с места ДТП видно, что грузовик проломил в стене дыру, и кирпичи улетели внутрь помещения.
Пострадавших в ДТП, по данным администрации, нет. Водитель был трезв и выбрался из кабины самостоятельно. В компании «Эталон», чья машина попала в аварию, изданию рассказали, что «сами в шоке». «Водитель хороший, работает давно. Выясняем, что произошло», — ответил представитель фирмы.
Обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция. В администрации района добавили, что в рамках проверки также устанавливают, каким образом самосвал оказался в центре Тосно, ведь проезд по местным дорогам им запрещен.