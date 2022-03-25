Самосвал проделал дыру в стене магазина в Тосно

Грузовик влетел в стену кирпичного дома в Тосненском районе Ленобласти утром 25 марта. Теперь выясняют, как он вообще оказался в центре города, куда запрещено заезжать большегрузам.

По предварительным данным, около 10 часов утра самосвал врезался в стену продуктового магазина на проспекте Ленина, 19б, в Тосно, сообщает 47News со ссылкой на районную администрацию. На фото с места ДТП видно, что грузовик проломил в стене дыру, и кирпичи улетели внутрь помещения.