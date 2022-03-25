ЦБ: Всё золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах на территории России

Банк России не вывозит золото из золотовалютных резервов России за границу. Металл в полном объеме хранится на территории России. Об этом 25 марта сообщил сам регулятор.



«Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — сказано в сообщении.



По данным ЦБ на 18 февраля, объем золота в международных резервах России составил 73,9 млн тройских унций. Это примерно равно 2,3 тыс. тонн. Это значительно больше, чем Россия экспортировала за последние три полных года — 746 тонн, по данным Федеральной таможенной службы.