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ЦБ: Всё золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах на территории России

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Банк России не вывозит золото из золотовалютных резервов России за границу. Металл в полном объеме хранится на территории России. Об этом 25 марта сообщил сам регулятор.

«Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ на 18 февраля, объем золота в международных резервах России составил 73,9 млн тройских унций. Это примерно равно 2,3 тыс. тонн. Это значительно больше, чем Россия экспортировала за последние три полных года — 746 тонн, по данным Федеральной таможенной службы.

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Комментарии (16)

killbeachtrash
Поправляя очки ..не совсем понял, а кто писал про огромный поток вывозимого золота за месяцы перед "спецоперацией" ? Да так что золотые слитки на полосе оставили ?.В общем все понятно, как фраза в фильме " Значит хорошие сапоги- надо брать".
kirasoft
Мы поняли: "Твёрдо и чётко, золото в России!"
AndrewBarsik
Ещё бы! Куда его теперь вывезешь, после того, как США "настоятельно рекомендовали" всем странам не совершать операций с этим золотом? Так что будем гордиться грудой золотых кирпичей.
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