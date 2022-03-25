Минобороны: Российские войска овладели пятью населёнными пунктами на Украине

Группировка войск российских Вооруженных сил за минувшую ночь продвинулась ещё на 4 километра и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга в пятницу, 25 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 24 марта крылатыми ракетами «Калибр» был нанесён удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.
Кроме того, группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП, 3 БТР. За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 51 военный объект Украины. Также российскими средствами ПВО сбиты в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата, отчитались в Минобороны РФ.