Минобороны: Российские войска овладели пятью населёнными пунктами на Украине

Группировка войск российских Вооруженных сил за минувшую ночь продвинулась ещё на 4 километра и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга в пятницу, 25 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, вечером 24 марта крылатыми ракетами «Калибр» был нанесён удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.

