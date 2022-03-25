Пятеро подростков на угнанных «Жигулях» попались полиции на Октябрьской набережной

Сотрудники ППС в Невском районе Петербурга наткнулись на «Жигули» с компанией подростков в салоне. Оказалось, что машина — угнанная. А в Калининском районе двух подростков задержали по подозрению в угоне еще одного ВАЗа.



Около 16:55 24 марта у дома 126/2 по Октябрьской набережной наряд ППС обнаружил автомобиль ВАЗ-2106, в салоне которого находились пятеро подростков возрастом от 14 до 16 лет, сообщает 25 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их доставили в отдел полиции, опросили и передали родителям. А в 21:30 в полицию обратился 32-летний хозяин «Жигулей» и сообщил, что его машина 2001 года выпуска была угнана с Приневской улицы. Автомобиль изъяли и поместили на стоянку отдела полиции. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.