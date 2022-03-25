Пятеро подростков на угнанных «Жигулях» попались полиции на Октябрьской набережной

Сотрудники ППС в Невском районе Петербурга наткнулись на «Жигули» с компанией подростков в салоне. Оказалось, что машина — угнанная. А в Калининском районе двух подростков задержали по подозрению в угоне еще одного ВАЗа.
Около 16:55 24 марта у дома 126/2 по Октябрьской набережной наряд ППС обнаружил автомобиль ВАЗ-2106, в салоне которого находились пятеро подростков возрастом от 14 до 16 лет, сообщает 25 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их доставили в отдел полиции, опросили и передали родителям. А в 21:30 в полицию обратился 32-летний хозяин «Жигулей» и сообщил, что его машина 2001 года выпуска была угнана с Приневской улицы. Автомобиль изъяли и поместили на стоянку отдела полиции. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Утром 24 марта в Калининском районе города задержали двоих подростков, 15 и 16 лет. Их подозревают в угоне ВАЗ-2105 2003 года выпуска от дома 114, корпус 1, по Гражданскому проспекту. Об угоне хозяин «пятерки» сообщил еще 15 марта. Пропал автомобиль между 21:18 и 21:52 14 марта. 17 марта было возбуждено уголовное дело о краже по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Обоих подростков отпустили под подписку о невыезде.