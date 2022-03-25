Курсы доллара и евро на Московской бирже начали день 25 мая разнонаправленно.
Доллар в начале торгов растёт на 2,8%, евро снижается на 1,7%.
Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 1,63%, индекс РТС — на 0,38%.
Доллар и евро двинулись в противоположных направлениях, индексы растут
Курсы доллара и евро на Московской бирже начали день 25 мая разнонаправленно.
Доллар в начале торгов растёт на 2,8%, евро снижается на 1,7%.
Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 1,63%, индекс РТС — на 0,38%.
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