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Доллар и евро двинулись в противоположных направлениях, индексы растут

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Курсы доллара и евро на Московской бирже начали день 25 мая разнонаправленно.

Доллар в начале торгов растёт на 2,8%, евро снижается на 1,7%.

Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 1,63%, индекс РТС — на 0,38%.

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