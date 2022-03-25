В Петербурге ищут рыжего пассажира такси, опасного для водителей. Одного он уже подстрелил

Причиной оказалась не авария, а беспокойный клиент, который не смог удержать в кармане пистолет. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта.



Помощи полиции 22-летний гражданин Киргизии запросил накануне в начале третьего часа ночи. Он выполнял заказ на «КИА Рио» в Шушарах, когда у дома 10 по Новгородской улице что-то в общении с пассажиром пошло не так. Тот выхватил пистолет, выстрелил водителю в грудь и сбежал.



Судя по тому, что полицейские нашли в автомобиле, стрелял он из травматического оружия.

