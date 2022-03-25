16 вещей, которые должны быть у каждого уважающего себя дачника

Готовьтесь к дачному сезону заранее — многие товары уже со скидками Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться





Дачники уже вовсю готовятся к садовому сезону, ведь осталось совсем чуть-чуть до вскапывания грядок и отдыха под нежным весенним солнцем после работы. 16 вещей из этой подборки сделают ваше пребывание на даче приятнее и эффективнее.

Кстати, 28 марта на AliExpress начнется «Большая распродажа». Готовиться к ней можно начинать сейчас, ведь все скидки уже появились на сайте. Останется только добавить товары в корзину и дождаться старта распродажи. Купить самое необходимое по выгодным ценам можно будет до 2 апреля. Бинокль

Пригодится подглядывать за соседями: вдруг у кого-то помидоры краснее? Ну и птичек поразглядывать можно. Удобный складной механизм и небольшой размер бинокля позволят носить его даже в кармане.

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Велосипед Покататься по своему СНТ с ветерком и заодно согнать лишние калории — вот для чего вам пригодится это транспортное средство. Конечно, устроить велозабег можно и в городе, но только за его пределами такие живописные виды и чистый воздух.

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Гамак

Гамак — это не роскошь, а средство эффективного лежания на одном месте. Ударим ленью и разгильдяйством по садово-огородному рабству! Гамак настолько прочный, что удержит сразу двух человек.

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Мангал

Дача без мангала — просто жилое загородное сооружение. Мангал меняет всё. Вместе с ним вы сможете устроить барбекю-вечеринку с друзьями или просто порадовать себя мяском на гриле, когда захочется. У мангала складная конструкция, а сделан он из нержавеющей стали.

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Электрогенератор

Важнейшая вещь. Необходима на случай, если в дачном поселке отключат электричество, что бывает часто. Весит скромно (12–13 кг), места занимает немного, зато польза громадная.

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Выдуватель листьев

Березовые, липовые, вязовые листья имеют привычку покидать родное дерево уже в августе, засыпать всё вокруг и портить всем настроение своим осенним флером. Вот тут и пригодится выдуватель! Он легко и быстро избавит газон и садовую мебель от «гербария». Работает на электричестве и оснащен мешком для сбора листьев.

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Газонокосилка

Вы же хотите, чтобы ваш газон выглядел ухоженным? По ровно подстриженной травке так приятно пройтись босиком в жаркий день! Аккумуляторная газонокосилка имеет мощный бесщеточный двигатель, а значит, прослужит вам долгие годы.

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Антимоскитный светильник

Сезон комаров в России длится долго. С мая, а иногда и с апреля — и по самый октябрь. Кровососы забирают у нас лучшие месяцы жизни! В общем, стоит затариться антимоскитными средствами. Площадь действия одного такого светильника — 30 кв. м . Двух-трех вполне хватит на целую дачу.

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IP-камера

Позволит наблюдать за дачей, пока вы дома. Вдруг кто-то из соседей решил собрать ваш урожай руколы или переночевать на вашей кровати? IP-камера беспроводного видеонаблюдения реагирует на движение и записывает даже ночью.

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Секатор

Обрезать, прореживать и подравнивать. В умелых руках незаменим. Эргономичная рукоятка делает работу с садовыми растениями приятнее. Бонусом идет удобный чехол для переноски.

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Блендер

Смузи, пюре, супы, блины — всё, что вам захочется приготовить для обеда на свежем воздухе, доступно вместе с ручным блендером Polaris. Настало время экспериментировать и пробовать новые блюда из вашего урожая.

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Корзинка для грибов

Рядом с вашей дачей есть лес? Ни в коем случае нельзя упускать возможность набрать грибов и ягод, ведь такая радость перепадает россиянам всего на несколько недель в год. Корзина ручного плетения на 20 л станет вашим верным помощником в этом деле.

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Усилитель сигнала для сотовой сети

Вам наверняка захочется похвастаться перед друзьями своим богатым урожаем или собственноручно приготовленными шашлыками. Чтобы сигнал на даче не хромал, поставьте усилитель для сотовой сети. И вам больше не придется залезать на дерево, чтобы загрузить фоточку в соцсети.

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Стабилизатор напряжения

За городом обычно скачет напряжение, и это быстро убивает электронику. Со стабилизатором вы сможете быть спокойны за свой заряжающийся телефон или чайник. При кратковременных перегрузках прибор не выключается.

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Барабанная установка

Если вы поставите ее в квартире, ваши соседи нагрянут в гости, но вовсе не за тем, чтобы убедиться в вашем таланте. А вот в деревенской глуши барабанная установка может собрать целую толпу поклонников — если вы, конечно, умеете играть (и не будете делать это слишком долго).

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Самогонный аппарат

Не будем объяснять, для чего он нужен, вы и так всё сами знаете. Опять же — установка явно не для квартиры, но на даче в самый раз.

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