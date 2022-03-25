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Трубу на улице Стасовой, от которой зависит тепло в 30 домах, вернули в строй

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Ремонт трубы, прохудившейся в Красногвардейском районе Петербурга, закончен 25 марта. В тридцать домов возвращается полноценное отопление.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонтные работы на улице Стасовой, 5, где выявили дефект накануне, завершили с опережением нормативного срока. Специалисты врезали в трубу новые два метра и наполнили её горячей водой. Систему отопления перевели в штатный режим.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — подсказывают в компании, как отрегулировать квартирную температуру.

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Комментарии (1)

Alex000
В этой стране даже трубы строем ходят? Или в какой строй её вернули? Отремонтировали, быть может?
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