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Кабина отделилась, рядом с обломками человек. Бензовозы с мазутом столкнулись на Мурманском шоссе

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На автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) под Петербургом утром 25 марта образовалась пробка из-за ДТП с грузовиками.

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — два тягача с цистернами, у одного сильно повреждена кабина, неподалёку легковая машина с поднятой крышкой капота. Они стоят в районе выезда из жилого комплекса Кокосы, на подъезде к Разметелево.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что авария на 21-м километре дороги Р-21 «Кола» в направлении Петербурга произошла 24 марта около 23:30. Столкнулись два попутных грузовых автомобиля — бензовозы с мазутом. Никто не пострадал. В 8 часов утра грузовики ещё на месте, ожидают эвакуатор, частично занимая первую полосу.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По данным «Яндекс.Карт», на этом участке выросла пробка длиной около 1 километра.

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В целом загруженность дорог Петербурга к 8:20 составляет 4 балла по шкале «Яндекса». Многокилометровая пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Октябрьской набережной.

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