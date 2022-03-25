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Поезда в метро не ходят от «Шушар» до «Международной»

Причиной стал неисправный состав.

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В метрополитене Петербурга утром 25 марта произошёл сбой.

Как сообщает пресс-служба подземки, в 7:47 неисправный состав остановил движение на станции «Дунайская» в южной части фиолетовой ветки. Движение приостановлено на участке от станции «Шушары» до станции «Международная».

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Комментарии (4)

l.m.
похоже я был в следующем поезде после аварийного🤪
vamingo
"Международную" вообще в принципе можно уже переименовывать.
В "духовноскрепную" например. Или "русскомирную".
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