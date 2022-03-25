США разрешили американским журналистам финоперации в Крыму, ЛНР и ДНР

Власти США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ЛНР и ДНР. Об этом говорится в лицензии, опубликованной на сайте Минфина страны 24 марта.



Операции допускаются в той мере, которая необходима, чтобы обеспечить журналистскую работу в этих местах. Также американским гражданам разрешили совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России», — цитирует документ РИА Новости.