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США разрешили американским журналистам финоперации в Крыму, ЛНР и ДНР

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Власти США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ЛНР и ДНР. Об этом говорится в лицензии, опубликованной на сайте Минфина страны 24 марта.

Операции допускаются в той мере, которая необходима, чтобы обеспечить журналистскую работу в этих местах. Также американским гражданам разрешили совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России», — цитирует документ РИА Новости.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Финансовые.. спецоперации? )
265055770
Под видом журналистов туда црушников отправят?
Piter Russo
Надо же, американским журналистам разрешили поездки в Крым, ЛНР и ДНР... Укропцы всех журналистов сразу в базу миротворцев занесут или только избранных?
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