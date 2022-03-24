Столтенберг заявил о необходимости поддерживать контакты с Россией по некоторым вопросам

Отношения НАТО с Россией не будут прежними, однако необходимо поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу. Об этом 24 марта заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«По моему мнению, еще очень рано говорить о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем, — отметил генсек НАТО. — Они точно не останутся такими же, как раньше, мы не вернемся к тому, что можно было назвать прежней нормальностью».

«Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — цитирует Столтенберга ТАСС.