Армейские звезды зажглись. СКА в шаге от выхода в полуфинал КХЛ

Четвертая игра в четвертьфинальном противостоянии СКА и московского «Спартака» стала во многом решающей. Серия началась с неожиданного поражения петербуржцев на своем льду с разгромным счетом (1:6). Следующие два матча армейцы с Невы забрали, но обе победы получились с минимальным преимуществом 2:1. В каких-то моментах в третьей игре спартаковцам откровенно не везло. У СКА за три матча ни разу не отличились ведущие форварды Никита Гусев и Андрей Кузьменко — как оказалось, копили силы для четвертого.

Тем временем определился первый полуфиналист плей-офф — московский ЦСКА. Именно с ним предстоит сыграть победителю пары СКА — «Спартак». Московские армейцы без единого поражения прошли два раунда и пока выглядят главными претендентами на Кубок Гагарина.



В четвертом матче главный тренер СКА Роман Ротенберг не сделал ни одной замены. Удивительное постоянство с учетом того, что порой петербуржцы выглядят не лучшим образом, да и не все проявляют себя так, как от них этого ждут. Наставник «Спартака» Борис Миронов, напротив, как и обещал, после второго поражения сделал определенные выводы. В первое звено из второго подняли нападающего Эмиля Петтерсона, а во второе «опустили» Александра Хохлачева, из первой пары защитников убрали Александра Никишина, вместо которого поставили Александра Брынцева из третьей.



А вот от своих тактик команды не отступили. Соперники по-прежнему старались играть осторожно, с минимумом ошибок и большим количеством силовой борьбы. На 7-й минуте Александр Волков переусердствовал, защищая ворота, и оставил СКА в меньшинстве на две минуты за толчок клюшкой. Москвичи своим шансом не воспользовались. В другом эпизоде армейский защитник Оскар Фантенберг жестко встретил Максима Цыплакова — тот аж перекувыркнулся. Но обошлось без травмы, а судьи решили, что силовой прием был в рамках правил.

