Армейские звезды зажглись. СКА в шаге от выхода в полуфинал КХЛ

Четвертая игра в четвертьфинальном противостоянии СКА и московского «Спартака» стала во многом решающей. Серия началась с неожиданного поражения петербуржцев на своем льду с разгромным счетом (1:6). Следующие два матча армейцы с Невы забрали, но обе победы получились с минимальным преимуществом 2:1. В каких-то моментах в третьей игре спартаковцам откровенно не везло. У СКА за три матча ни разу не отличились ведущие форварды Никита Гусев и Андрей Кузьменко — как оказалось, копили силы для четвертого.
Тем временем определился первый полуфиналист плей-офф — московский ЦСКА. Именно с ним предстоит сыграть победителю пары СКА — «Спартак». Московские армейцы без единого поражения прошли два раунда и пока выглядят главными претендентами на Кубок Гагарина.
В четвертом матче главный тренер СКА Роман Ротенберг не сделал ни одной замены. Удивительное постоянство с учетом того, что порой петербуржцы выглядят не лучшим образом, да и не все проявляют себя так, как от них этого ждут. Наставник «Спартака» Борис Миронов, напротив, как и обещал, после второго поражения сделал определенные выводы. В первое звено из второго подняли нападающего Эмиля Петтерсона, а во второе «опустили» Александра Хохлачева, из первой пары защитников убрали Александра Никишина, вместо которого поставили Александра Брынцева из третьей.
А вот от своих тактик команды не отступили. Соперники по-прежнему старались играть осторожно, с минимумом ошибок и большим количеством силовой борьбы. На 7-й минуте Александр Волков переусердствовал, защищая ворота, и оставил СКА в меньшинстве на две минуты за толчок клюшкой. Москвичи своим шансом не воспользовались. В другом эпизоде армейский защитник Оскар Фантенберг жестко встретил Максима Цыплакова — тот аж перекувыркнулся. Но обошлось без травмы, а судьи решили, что силовой прием был в рамках правил.
Во втором периоде болельщики СКА наконец дождались гола от Никиты Гусева. Большую часть работы сделал Данила Моисеев, который протащил шайбу до ворот, потом ушел к борту, а оттуда отдал голевой пас. У «Спартака» почти сразу после этого появился шанс сравнять: удалился на две минуты за задержку соперника Марат Хуснутдинов. Но четверка петербуржцев сыграла надежно, позволив сопернику нанести всего два броска по воротам Ларса Юханссона.
За четыре минуты до конца третьего периода «Спартак» вновь получил возможность сыграть в большинстве из-за командного штрафа СКА: рефери решил, что петербуржцы слишком долго готовились к вбрасыванию. Но красно-белые не сумели отличиться. Зато за минуту до финального свистка они поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и это наконец принесло им успех: конкурс у ворот Юханссона на самые быстрые руки выиграл Йори Лехтеря.
Так командам пришлось играть первый овертайм в серии, и это, конечно, было малоприятное известие для болельщиков на трибунах. При такой игре обеих команд дополнительное время могло затянуться. Но оборонительные схемы сломало индивидуальное мастерство, которого у СКА все еще больше. Андрей Кузьменко все сделал сам на 73-й минуте. Он накрутил защитников «Спартака» за воротами, резко сменил курс, выкатился из-за угла, бросил и принес петербуржцам третью победу в серии.
Оформить выход в полуфинал армейцы с Невы могут уже 26 марта в Петербурге.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»