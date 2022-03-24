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СКА в овертайме вырвал победу у «Спартака». Армейцы в шаге от выхода в полуфинал КХЛ

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Победой петербургского хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ против «Спартака». Встреча проходила 24 марта в Москве.

СКА выиграли со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Первым отличился форвард СКА Никита Гусев (21 минута). За минуту до конца третьего «Спартак» сменил вратаря на шестого полевого игрока и счет сравнял Йори Лехтеря (59). В овертайме победный гол забил форвард петербургской команды Андрей Кузьменко.

Таким образом, счет в серии стал 3–1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге, она же может стать последней в этом противостоянии в случае победы армейцев с Невы.

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