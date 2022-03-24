В Петербурге с табельным оружием ловили пьяного водителя «Лады». Пришлось стрелять по колесам

Ночью полицейские ловили в Петербурге водителя «ВАЗ 21140», который ездил с выключенными фарами. Выяснилось, что он вдобавок был пьян.



Как сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметил наряд ДПС в 1:25 у дома 31 по проспекту Маршала Жукова. Требование остановиться водитель проигнорировал — наоборот, прибавил скорости и продолжил движение, совершая опасные маневры.