В Петербурге с табельным оружием ловили пьяного водителя «Лады». Пришлось стрелять по колесам

Ночью полицейские ловили в Петербурге водителя «ВАЗ 21140», который ездил с выключенными фарами. Выяснилось, что он вдобавок был пьян.
Как сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметил наряд ДПС в 1:25 у дома 31 по проспекту Маршала Жукова. Требование остановиться водитель проигнорировал — наоборот, прибавил скорости и продолжил движение, совершая опасные маневры.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Началась погоня, полицейским пришлось выстрелить из табельного оружия дважды — вверх и по колесам «Лады». К половине второго ночи машину остановили у дома 12 по улице Маршала Казакова.
За рулем оказался нетрезвый 29-летний мужчина, с ним был 30-летний пассажир — оба граждане среднеазиатского государства. В отделе полиции водитель получил протоколы о пьяном вождении и проезде на запрещающий знак светофора или регулировщика, его товарищ — о неповиновении сотруднику полиции.
При стрельбе никто не пострадал.