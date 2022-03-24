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В Петербурге с табельным оружием ловили пьяного водителя «Лады». Пришлось стрелять по колесам

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Ночью полицейские ловили в Петербурге водителя «ВАЗ 21140», который ездил с выключенными фарами. Выяснилось, что он вдобавок был пьян.

Как сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметил наряд ДПС в 1:25 у дома 31 по проспекту Маршала Жукова. Требование остановиться водитель проигнорировал — наоборот, прибавил скорости и продолжил движение, совершая опасные маневры.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Началась погоня, полицейским пришлось выстрелить из табельного оружия дважды — вверх и по колесам «Лады». К половине второго ночи машину остановили у дома 12 по улице Маршала Казакова.

За рулем оказался нетрезвый 29-летний мужчина, с ним был 30-летний пассажир — оба граждане среднеазиатского государства. В отделе полиции водитель получил протоколы о пьяном вождении и проезде на запрещающий знак светофора или регулировщика, его товарищ — о неповиновении сотруднику полиции.

При стрельбе никто не пострадал.

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Комментарии (2)

Yuri_SPb
Не этично. Просто будьте осторожны при встрече с незнакомыми выходцами из среднеазиатского государства.
rudd
А что морды закрыли?
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