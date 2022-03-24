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«Чихать я хотел...» Вячеслав Макаров прокомментировал санкции США

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров прокомментировал свое попадание в санкционные списки США. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба парламентария.

«Я уже говорил и ещё раз повторю: чихать я хотел на эти санкции. Я уже многие годы работаю без отпусков и выходных, никуда не езжу. Если несколько свободных дней было, то я не за границу ехал, внутри границы был — на малой родине. Поклониться могилам своих родителей, дедов, моих героических предков. Этот клочок русской земли мне дороже всех заграничных курортов», — передает слова Макарова его пресс-служба.

Вячеслав Макаров резюмировал, что санкции против него дело «бесполезное, пустое и откровенно глупое».

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Комментарии (15)

AmbientGlow
Когда чхать, то тираду по этому поводу не выдают. Похоже, санкции попали куда надо.
ShkVAl
У депутатов очень трудная работа. Ухудшать разваленное, разваливать то, что ещё держится на запасе прочности…
Какие тут отпуска. Еле-еле справляются.
Brevnault
"Этот клочок русской земли мне дороже всех заграничных курортов"
(ул. Охотный Ряд, 1, Москва)
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