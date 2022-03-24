«Чихать я хотел...» Вячеслав Макаров прокомментировал санкции США

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров прокомментировал свое попадание в санкционные списки США. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба парламентария.



«Я уже говорил и ещё раз повторю: чихать я хотел на эти санкции. Я уже многие годы работаю без отпусков и выходных, никуда не езжу. Если несколько свободных дней было, то я не за границу ехал, внутри границы был — на малой родине. Поклониться могилам своих родителей, дедов, моих героических предков. Этот клочок русской земли мне дороже всех заграничных курортов», — передает слова Макарова его пресс-служба.