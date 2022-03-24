Минобороны: за сутки из Украины, ЛНР и ДНР эвакуировали в Россию более 17 тысяч человек

За день, 24 марта, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 17 105 человек, из них — 4 095 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала боевых действий эвакуированы 401 216 человек, из которых 84 865 — дети. Границу РФ пересек 47 551 автомобиль, из них за сутки — 1 881. Из Мариуполя за сутки эвакуировали 4 453 человека, а всего — 86 718.

«Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 4 933 тонны гуманитарных грузов, проведено 597 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки, 36 — в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению передано 379 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.