«К нам не имеет отношения». В Delivery Club открестились от подбросившего свиную голову под дверь Венедиктову

Человек, который положил свиную голову под дверь экс-главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, не работает в Delivery Club. Об этом 24 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.
«К нам человек на видео не имеет никакого отношения. На видео старый рюкзак, который мы не выдаём курьерам уже больше двух лет. Заказов по данному адресу сегодня также не было», — рассказали в компании.
Ранее Венедиктов заявил, что нашел у квартиры свиную голову в парике, а на двери — наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке. Он опубликовал скриншот записи с камер наблюдения, где был запечатлен человек в одежде, похожей на форму Delivery Club.
Венедиктов намерен обратиться в полицию.