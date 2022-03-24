Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден считает, что Россию необходимо исключить из «Большой двадцатки». Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.



«Мой ответ: да. Что касается G20, сегодня этот вопрос поднимался. Индонезия и некоторые другие страны не согласны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Также Байден хочет, чтобы участие во встречах G20 принимала Украина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США продолжают давить на разные страны, в том числе по вопросу членства России в G20.

