Макрон: Мир находится на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса

Ситуация на Украине может привести к серьезному продовольственному кризису. Об этом 24 марта заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.
«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис. Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, эта проблема особо ощутимо скажется на странах Магриба, Африки, Ближнего Востока. Французский лидер прогнозирует, что ситуация с продовольствием станет еще более сложной в ближайшие 12–18 месяцев.
Той же точки зрения придерживается и президент США Джо Байден. Глава Белого дома в ходе пресс-конференции отметил, что ситуация на Украине грозит дефицитом продовольствия. «Это реальная проблема. Цену за санкции платит не только Россия. Это влияет на многие страны. <…> Мы с нашими европейскими союзниками обсуждаем, что делать, чтобы решить эту проблему», — сказал он.
Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предложил есть меньше мяса, чтобы внести вклад в борьбу против Путина. При этом, по его оценкам, Евросоюз достаточно обеспечен едой.
Генсек ООН Антониу Гутерриш утверждает, что последствия конфликта на Украине ощущаются по всему миру. «Стремительно растущие цены на продовольствие, энергию и удобрения угрожают вылиться в глобальный голод», — сказал он 22 марта.