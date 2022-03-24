Макрон: Мир находится на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса

Ситуация на Украине может привести к серьезному продовольственному кризису. Об этом 24 марта заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.



«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис. Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители», — сказал он (цитата по ТАСС).



По его словам, эта проблема особо ощутимо скажется на странах Магриба, Африки, Ближнего Востока. Французский лидер прогнозирует, что ситуация с продовольствием станет еще более сложной в ближайшие 12–18 месяцев.

