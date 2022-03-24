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Philip Morris отказывается выпускать в России новый IQOS и замораживает инвестиции

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Табачный концерн Philip Morris International рассматривает варианты выхода с российского рынка, включая возможную передачу активов, сообщила компания в пресс-релизе 24 марта.

В заявлении говорится, что решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде. Компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов, отменила планы по производству более 20 млрд стиков и инвестициям в них в размере 150 млн долларов. Так же PMI отменила запуски новых продуктов, к примеру, новой версии системы нагревания табака IQOS (его должны были представить в марте 2022 года), и маркетинговую деятельность в России.

Гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак отметил, что в России работает более 3,2 тыс. сотрудников. По его словам, компания продолжит выплачивать им зарплату и «выполнять свои юридические обязательства».

В 2021 году на Россию пришлось почти 10% от общего объема отгрузок и около 6% чистой выручки Philip Morris International.

Ранее компания British American Tobacco сообщила, что начала процесс передачи бизнеса в России. Останавливать предприятие в этот период не планируется.

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Комментарии (4)

VKuser2851963
здравствуй прима и стрела
dedmoroz_5e4d8827384c2
России работает более 3,2 тыс. сотрудников/

лучше бы эти 3,2 тыс. на ФК и спортобъектах работали: людей, здоровья (соответственно и денег) было бы больше в стране//
allyouneedislove
ну всё, щас точно обозлённые клиенты, привыкшие "брать в рот" последнюю новинку табачной индустрии, будут крайне недовольны...
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