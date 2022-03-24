Philip Morris отказывается выпускать в России новый IQOS и замораживает инвестиции

В заявлении говорится, что решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде. Компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов, отменила планы по производству более 20 млрд стиков и инвестициям в них в размере 150 млн долларов. Так же PMI отменила запуски новых продуктов, к примеру, новой версии системы нагревания табака IQOS (его должны были представить в марте 2022 года), и маркетинговую деятельность в России.

Гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак отметил, что в России работает более 3,2 тыс. сотрудников. По его словам, компания продолжит выплачивать им зарплату и «выполнять свои юридические обязательства».



В 2021 году на Россию пришлось почти 10% от общего объема отгрузок и около 6% чистой выручки Philip Morris International.



Ранее компания British American Tobacco сообщила, что начала процесс передачи бизнеса в России. Останавливать предприятие в этот период не планируется.

