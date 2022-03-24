Петербуржцу дали по году колонии за 4 бронешлема, отправленных в «недружественные» страны

Московский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Молчанова, признанного виновным в четырех эпизодах контрабанды. Подробности 24 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Первый раз Молчанов попался на отправке бронешлема 6Б6–3 (такие носят сотрудники подразделений органов ФСБ) в Австралию. 31 октября 2019 года продукцию военного назначения обнаружили на международном почтовом обмене «Пулково».



10 марта защитный шлем противопульный «Маска — 1Щ» чуть было не улетел в США. В апреле и мае таможенники нашли в посылках общевойсковой 6Б47, отправленный в Чехию, и противопульный бронешлем «Сфера-С» с получателем в Канаде.

