Петербуржцу дали по году колонии за 4 бронешлема, отправленных в «недружественные» страны

Московский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Молчанова, признанного виновным в четырех эпизодах контрабанды. Подробности 24 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Первый раз Молчанов попался на отправке бронешлема 6Б6–3 (такие носят сотрудники подразделений органов ФСБ) в Австралию. 31 октября 2019 года продукцию военного назначения обнаружили на международном почтовом обмене «Пулково».
10 марта защитный шлем противопульный «Маска — 1Щ» чуть было не улетел в США. В апреле и мае таможенники нашли в посылках общевойсковой 6Б47, отправленный в Чехию, и противопульный бронешлем «Сфера-С» с получателем в Канаде.
Молчанов время, место, обстоятельства не оспорил, при этом вину не признал, полагая, что контрабанда бронешлемов, которые относятся к предметам двойного назначения, не являются уголовно наказуемым деянием. Суд объяснил, что являются, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
По совокупности с приговором суда от 25.10.2019 получилось 5 лет в ИК общего режима. Молчанов взят под стражу в зале суда немедленно. Вещественные доказательства обращены в собственность РФ.