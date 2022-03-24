Фантазии петербуржца над убитой возлюбленной закончились девятью годами колонии

Как сообщает 24 марта объединённая пресс-служба судов, Алексей Доронин признан виновным в убийстве 47-летней сожительницы в квартире на улице Генерала Симоняка, 8/1 осенью 2020 года. По версии следствия, отношения пары закончились «внезапно возникшим конфликтом на почве личной неприязни».



«Нанес потерпевшей руками, ногами, а также топором и иным неустановленным тупым предметом (предметами) не менее 10 ударов в голову, а также не менее 33 ударов в область туловища, верхних и нижних конечностей», — цитирует пресс-служба обвинительное заключение.

