Фантазии петербуржца над убитой возлюбленной закончились девятью годами колонии

Как сообщает 24 марта объединённая пресс-служба судов, Алексей Доронин признан виновным в убийстве 47-летней сожительницы в квартире на улице Генерала Симоняка, 8/1 осенью 2020 года. По версии следствия, отношения пары закончились «внезапно возникшим конфликтом на почве личной неприязни».
«Нанес потерпевшей руками, ногами, а также топором и иным неустановленным тупым предметом (предметами) не менее 10 ударов в голову, а также не менее 33 ударов в область туловища, верхних и нижних конечностей», — цитирует пресс-служба обвинительное заключение.
Согласно материалам, 1 ноября женщина была уже мертва. Доронин со звонком в экстренные службы не торопился. Как писала «Фонтанка», за помощью он обратился днём позже, заявив, что подругу изувечили четыре незнакомца. Убедить полицейских ему не удалось.
Кировский суд назначил Доронину 9 лет в колонии строгого режима.