FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Фантазии петербуржца над убитой возлюбленной закончились девятью годами колонии

Кировский райсуд определил в колонию строго режима жителя Петербурга за убийство возлюбленной. Версия её гибели, которую он выдумывал не меньше суток, не продержалась и часа.

2
Печать

Как сообщает 24 марта объединённая пресс-служба судов, Алексей Доронин признан виновным в убийстве 47-летней сожительницы в квартире на улице Генерала Симоняка, 8/1 осенью 2020 года. По версии следствия, отношения пары закончились «внезапно возникшим конфликтом на почве личной неприязни».

«Нанес потерпевшей руками, ногами, а также топором и иным неустановленным тупым предметом (предметами) не менее 10 ударов в голову, а также не менее 33 ударов в область туловища, верхних и нижних конечностей», — цитирует пресс-служба обвинительное заключение.

Согласно материалам, 1 ноября женщина была уже мертва. Доронин со звонком в экстренные службы не торопился. Как писала «Фонтанка», за помощью он обратился днём позже, заявив, что подругу изувечили четыре незнакомца. Убедить полицейских ему не удалось.

Кировский суд назначил Доронину 9 лет в колонии строгого режима.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bobolan
интересно какие нашли смягчающие обстоятельства
olla
за убийство 9 лет?! жесть..
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний