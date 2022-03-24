Опрос: 20% предпринимателей просрочили платежи по аренде

Пятая часть (20%) представителей малого и среднего бизнеса просрочили платежи за арендные помещения, сообщает РБК 24 марта со ссылкой на опрос Аналитического центра НАФИ 500 представителей бизнеса со всей России.



Большинство опрошенных (78%) индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников малого и среднего бизнеса пока не допускали просрочек арендной платы. И все же более половины отметили, что такой риск в будущем есть.



Из тех, кто уже обсудил с арендодателями изменение ставок для съемных помещений, 14% респондентов сообщили, что арендодатели пошли им на уступки и готовы пересматривать условия аренды. 21% сообщил, что арендодатель отказался это делать. У остальных на момент опроса еще не завершились переговоры по аренде.

