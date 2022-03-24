Балкон дома в Петербурге пустился в полет и оставил автовладельца с сильно помятой машиной

Lada Kalina, припаркованная у одного из домов в Московском районе Петербурга, стала мишенью для гигантского куска балкона. По словам очевидицы, в момент падения людей рядом не было.

Судя по видеозаписи, опубликованной местной жительницей в соцсети «ВКонтакте» 24 марта, бетонная конструкция приземлилась на крышу автомобиля, оставив на ней глубокую вмятину. Несложно проследить ее дальнейший путь — прокатившись по капоту, она упала на асфальт.



В пресс-службе Московского района «Фонтанке» сообщили, что дом на улице Ленсовета, 10 обслуживает ООО «ЖКС № 2 Московского района». Там объяснили, что машину повредил кронштейн, который преодолел путь в четыре этажа. Деталь не осуществляла несущую функцию и являлась декоративной частью фасада. В результате происшествия никто не пострадал, для безопасного прохода граждан вблизи строения выставили ограждения.