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Балкон дома в Петербурге пустился в полет и оставил автовладельца с сильно помятой машиной

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Lada Kalina, припаркованная у одного из домов в Московском районе Петербурга, стала мишенью для гигантского куска балкона. По словам очевидицы, в момент падения людей рядом не было.

Судя по видеозаписи, опубликованной местной жительницей в соцсети «ВКонтакте» 24 марта, бетонная конструкция приземлилась на крышу автомобиля, оставив на ней глубокую вмятину. Несложно проследить ее дальнейший путь — прокатившись по капоту, она упала на асфальт.

В пресс-службе Московского района «Фонтанке» сообщили, что дом на улице Ленсовета, 10 обслуживает ООО «ЖКС № 2 Московского района». Там объяснили, что машину повредил кронштейн, который преодолел путь в четыре этажа. Деталь не осуществляла несущую функцию и являлась декоративной частью фасада. В результате происшествия никто не пострадал, для безопасного прохода граждан вблизи строения выставили ограждения.

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Комментарии (3)

Ник Приносящий Счастье
Посыпался декор. Обнажилось естество, требующее ремонта и регулярного профилактического осмотра.
onotolich
На Московском проспекте, или ул Ленсовета?
Фомальгаут
Город устал?
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