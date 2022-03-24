Петербуржец с подругой разъедутся по колониям после расправы над соседкой. Он просил не искать в нём некрофила

Согласно заключению эксперта, причиной смерти стала тупая закрытая травма груди. Кроме побоев на теле нашли следы сексуального насилия. По версии следствия, над беспомощной жертвой перед смертью надругался Лапин.

О приговоре Лапину и Каркоцкой 24 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. По версии следствия, январской ночью 2020 года они измывались над соседкой Каркоцкой по квартире на проспекте Просвещения, 20/25. В материалах дела больше 35 ударов в грудь и голову: сначала пара вместе пила, а потом якобы так же вместе била и пинала женщину.

В суде он заявил о раскаянии, вину признал частично. С его слов, физическое насилие было, сексуальное — нет.



Каркоцкая также внесла уточнения в версию следствия. Она настаивает, что избивали потерпевшую по очереди. Сама она колотила по голове и животу, возможно, по рёбрам и в грудь. «Нанесла потерпевшей до 20 ударов, точное количество не помнит. В содеянном раскаивается», — уточнили в пресс-службе суда.

Выборгский райсуд начал слушать дело в апреле 2020 года и в январе 2021-го приговорил Каркоцкую к 8 годам в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти. Лапин получил 11 лет строгого режима. Несмотря на заверения, его также признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.



Приговор был обжалован, и дело рассмотрели заново другим составом суда. Новый взгляд на собранные доказательства на наказание Лапина не повлиял, его соучастнице скостили срок на год — до 7 лет в колонии общего режима. Кроме того, оба должны выплатить родным погибшей по 500 тысяч рублей.

