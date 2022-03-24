Правительство пообещало молодым предпринимателям гранты на запуск бизнеса до миллиона рублей. Надо быть младше 25 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта подписал постановление о введении грантов для молодых предпринимателей. Бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно смогут получить грант от 100 000 до 500 000 рублей на развитие или открытие своего дела. На это из бюджета на 2022 год будет выделено более 2,1 млрд рублей.



Гранты будут предоставляться индивидуальным предпринимателям и учредителям предприятий. Глава правительства напомнил, что ранее такая возможность была только у предприятий, деятельность которых направлена на социальные проекты.

