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Правительство пообещало молодым предпринимателям гранты на запуск бизнеса до миллиона рублей. Надо быть младше 25 лет

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта подписал постановление о введении грантов для молодых предпринимателей. Бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно смогут получить грант от 100 000 до 500 000 рублей на развитие или открытие своего дела. На это из бюджета на 2022 год будет выделено более 2,1 млрд рублей.

Гранты будут предоставляться индивидуальным предпринимателям и учредителям предприятий. Глава правительства напомнил, что ранее такая возможность была только у предприятий, деятельность которых направлена на социальные проекты.

В случае если деятельность бизнесмена осуществляется в арктической зоне, сумма гранта составит до 1 миллиона рублей. В эту зону входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Якутии, города Норильска, Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области, а также Республики Карелия и Костомукшского городского округа.

Мишустин также подписал постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний.

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Комментарии (6)

aborigenSPB
Эх! Где мои 17 лет:((
Как всегда, поддержка либо для своих, либо для виртуальных "бизнесменов".
Деньги только, списываются реальные!
Pupin
Что за дискриминация по возрасту, всем надо давать возможности чего-то достичь в жизни, а не только определённым категориям.
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