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«Хвостатые бандиты» и енотовидная собака Буба лакомятся орехами после спячки в Москве

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Видео: Московский зоопарк

Московский зоопарк показал на видео проснувшихся после зимней спячки енотов-полоскунов и енотовидную собаку Бубу. Они уже активничают в вольере и ждут кипера с новыми лакомствами.

У енотовидной собаки такие же биоритмы, как и у хвостатых «бандитов» — енотов, поэтому проснулись от спячки они в одно время. Соседство с енотами Бубу вполне устраивает, и она даже позволяет одному из них спать, практически вскарабкавшись на нее, отмечают в группе зоопарка во »ВКонтакте» 24 марта.

Спячка у енотов не глубокая. С приходом холодов они дружно забираются в домик и засыпают в тесноте, чтобы было теплее, но в солнечные дни могут просыпаться и выходить в поисках еды, а после перекуса вновь погрузиться в сон. Например, они могут выйти из домика, когда к ним приходит кипер с едой. Сейчас же они уже не засыпают надолго и ведут себя гораздо активнее.

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Комментарии (2)

260695091
Фонтана, про зоопарки—это твоё)
муматор
автор не знает русский язык? Кипре на смотритель никак не заменить?
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