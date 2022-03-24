«Хвостатые бандиты» и енотовидная собака Буба лакомятся орехами после спячки в Москве

Видео: Московский зоопарк

Московский зоопарк показал на видео проснувшихся после зимней спячки енотов-полоскунов и енотовидную собаку Бубу. Они уже активничают в вольере и ждут кипера с новыми лакомствами.

У енотовидной собаки такие же биоритмы, как и у хвостатых «бандитов» — енотов, поэтому проснулись от спячки они в одно время. Соседство с енотами Бубу вполне устраивает, и она даже позволяет одному из них спать, практически вскарабкавшись на нее, отмечают в группе зоопарка во »ВКонтакте» 24 марта.