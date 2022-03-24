Юный хоккеист из Петербурга получил условку за удар клюшкой по голове

Невский районный суд огласил приговор в отношении юноши по имени Александр, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 24 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Инцидент произошел 5 сентября в СК «Динамит» на Челиева. Александр не поделил лед с другим катающимся и ударил его по голове клюшкой «ЗАРЯД АК12», отчего последний упал на лед и получил травму.



Александр вину признал частично, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

