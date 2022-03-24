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Юный хоккеист из Петербурга получил условку за удар клюшкой по голове

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Невский районный суд огласил приговор в отношении юноши по имени Александр, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 24 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 5 сентября в СК «Динамит» на Челиева. Александр не поделил лед с другим катающимся и ударил его по голове клюшкой «ЗАРЯД АК12», отчего последний упал на лед и получил травму.

Александр вину признал частично, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также суд взыскал с Александра в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей.

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Комментарии (1)

Фомальгаут
Это только начало славных дел....Подрастёт- в полицию или Росгвардию пойдёт....
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