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Telegram опять «прилег». Пользователи массово жалуются на сбои

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В работе мессенджера Telegram днем 24 марта произошел сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с самим приложением, подключением сервера и отправкой сообщений.

Отчеты об ошибках поступают из многих стран, в том числе США, Индии, Германии, Франции, Италии, следует из данных сервиса Downdetector.

Из России наибольшее количество жалоб поступило около 14 часов по мск — 1620, их активно присылали пользователи из Москвы, Петербурга, Казани и других городов. На данный момент работа мессенджера восстановлена.

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