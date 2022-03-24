Telegram опять «прилег». Пользователи массово жалуются на сбои

В работе мессенджера Telegram днем 24 марта произошел сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с самим приложением, подключением сервера и отправкой сообщений.



Отчеты об ошибках поступают из многих стран, в том числе США, Индии, Германии, Франции, Италии, следует из данных сервиса Downdetector.



Из России наибольшее количество жалоб поступило около 14 часов по мск — 1620, их активно присылали пользователи из Москвы, Петербурга, Казани и других городов. На данный момент работа мессенджера восстановлена.

