Средний размер автокредита в России в феврале поставил рекорд

В феврале 2022 года средний автокредит в России вырос до рекордного размера в 1,35 миллиона рублей. Это 4,8% больше, чем было в январе, и на 37,5% превышает прошлогодний показатель.

Сильнее всего среди 30 регионов России, лидирующих в автокредитовании, размер среднего автокредита за год вырос в Вологодской (на 49,6%), Оренбургской (на 45%) и Челябинской (на 44,7%) областях, сообщает 24 марта пресс-служба Национального бюро кредитных историй. В Красноярском крае и Воронежской области рост составил 44,2%. В Москве и Петербурге он чуть больше 30%.