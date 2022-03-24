Средний размер автокредита в России в феврале поставил рекорд

В феврале 2022 года средний автокредит в России вырос до рекордного размера в 1,35 миллиона рублей. Это 4,8% больше, чем было в январе, и на 37,5% превышает прошлогодний показатель.
Сильнее всего среди 30 регионов России, лидирующих в автокредитовании, размер среднего автокредита за год вырос в Вологодской (на 49,6%), Оренбургской (на 45%) и Челябинской (на 44,7%) областях, сообщает 24 марта пресс-служба Национального бюро кредитных историй. В Красноярском крае и Воронежской области рост составил 44,2%. В Москве и Петербурге он чуть больше 30%.
Самый большой средний размер автокредита в феврале среди регионов России был отмечен в Москве и составил 1,97 миллиона рублей. Следом идет Подмосковье — 1,64 миллиона рублей. Петербург занимает третью строчку со средним чеком в 1,56 миллиона рублей. Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (1,43 миллиона рублей) и Ленобласть (1,38 миллиона рублей).
«Средний чек выданных автокредитов непрерывно растет с весны прошлого года на фоне некоторого сокращения количества кредитов. Это объясняется продолжающимся уже более года дефицитом новых автомобилей в российских автосалонах, а также все более консервативной кредитной политикой банков. Влияние новых санкций на ситуацию в феврале еще не «вызрело» и серьезной роли пока не сыграло. Но уже в ближайшие месяцы этот фактор станет определяющим для кредитного рынка, в том числе по причине серьезного роста ставок. Скорее всего, мы увидим сокращение выдач, сравнимое по масштабам с «карантинным» падением выдачи весной 2020 года», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.