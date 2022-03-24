«Кинжалы» и «Ураганы» чинили за взятку. В уголовном деле о модернизации кораблей Северного флота появился любопытный эпизод

В уголовном деле о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота появился эпизод со взяткой. Как выяснилось, далеко не последнюю роль в преступлении играл 51-летний капитан 1-го ранга Игорь Супранович.

Как сообщает «Коммерсантъ» 24 марта, каперанг отвечал за размещение, учет и контроль исполнения гособоронзаказа в части ремонта стоящих на вооружении боевых кораблей ЗРК «Кинжал», «Оса-М», «Форт», «Крепость» и других. Согласно материалам дела, именно к нему осенью 2012 года обратились заместитель гендиректора ОАО «Завод «Электроприбор» Николай Коваленко и Александр Абрамов, попросившие посодействовать в заключении госконтракта на ремонт ЗРК «Форт». За услугу ему пообещали вознаграждение в размере 5% от суммы контракта.



Супранович согласился и включил в план сервисного обслуживания на 2013 год практически все корабельные вооружения всех флотов Российской Федерации, рассчитывая потратить на эти цели все выделенные из бюджета 457 млн руб. Следствие, однако, установило, что в ремонте и обслуживании в тот период нуждались только ЗРК «Кинжал» и «Оса-М».

Позже каперанг завизировал у руководства перечень из шести предприятий — в их адрес планировалось отправить предложение участвовать в конкурсе на обслуживание и ремонт корабельного вооружения. Седьмое — ОАО «Завод «Электроприбор», чей гендиректор Муталиб Эмиралиев сейчас находится под стражей, — Супранович внес в список впоследствии от руки. В дальнейшем он сообщил начальству, что на предложение Минобороны об участии в аукционе якобы откликнулось лишь ОАО «Завод «Электроприбор», тогда как, по версии следствия, запросы другим возможным исполнителям вовсе не отправлялись.

Из 457 млн рублей тогда было освоено 195 млн, а в закрытом конкурсе на сервисное обслуживание и ремонт ЗРК «Форт», «Крепость», «Ураган» и других, стоящих на вооружении кораблей Северного флота, победу одержал «Электроприбор». Так или иначе, аукционная комиссия аннулировала итоги конкурса, поскольку в нем принимала участие только одна компания, не имевшая к тому же лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.



Вопреки этому каперанг смог убедить руководство, что «отсутствие госконтракта по указанной позиции может привести к срыву выполнения кораблями Северного флота задач в 2014 году».

Как выяснили в СКР, ОАО «Завод «Электроприбор» только на бумаге отремонтировало не подлежащие ремонту детали ЗРК с истекшими сроками эксплуатации. Отвечавший за приемку работ Супранович решил это не заметить.

Практически сразу после того, как Минобороны полностью рассчиталось с фирмой Эмиралиева в конце 2013 года, Николай Коваленко и Александр Абрамов вновь попросили у Супрановича содействия за те же 5%. На этот раз — в заключении Минобороны госконтрактов на 2014 год уже с тремя заводами: ЗАО «Союз-М» (чей гендиректор Замир Ахмедов находится под домашним арестом), ОАО «Саратовский радиоприборный завод» (его 75-летнему экс-гендиректору Евгению Мурашеву следствие избрало меру пресечения в виде запрета определенных действий) и с уже знакомым «Электроприбором».

В 2014–2015 годах «Союз-М» обслуживал и ремонтировал ЗРК «Кинжал», «Электроприбор» — ЗРК «Форт» и «Ураган», а Саратовский завод — ЗРК «Оса-М» и «Оса-М2». С 2013-го по 2015 год три завода заключили с Минобороны государственные контракты почти на 1 млрд рублей. По версии следствия, из суммы похитили более 692 млн рублей.

