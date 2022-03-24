В МВД России отменили все плановые проверки малого и среднего бизнеса

Министерство внутренних дел отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, сообщается 24 марта на сайте ведомства.



Это позволит снизить давление на бизнес в сложившихся условиях, отметил первый замминистра МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Для предпринимателей, чья деятельность затрагивает вопросы обеспечения безопасности, все останется как и раньше — их эта мера не коснется. Все другие проверки следует обязательно согласовывать с надзорными органами.



Органы МВД могут проверять предпринимателей совместно с налоговыми органами. В случаях, когда контролеры выявляют незаконные схемы ухода от налогов, для проверки они привлекают сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД. Этот отдел может проверять бизнес и самостоятельно. Толчком к проверке может стать сигнал о махинациях предпринимателей, в том числе от конкурентов, предпринимателей, уволенных сотрудников, покупателей или прокуратуры.

