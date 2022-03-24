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В МВД России отменили все плановые проверки малого и среднего бизнеса

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Министерство внутренних дел отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, сообщается 24 марта на сайте ведомства.

Это позволит снизить давление на бизнес в сложившихся условиях, отметил первый замминистра МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Для предпринимателей, чья деятельность затрагивает вопросы обеспечения безопасности, все останется как и раньше — их эта мера не коснется. Все другие проверки следует обязательно согласовывать с надзорными органами.

Органы МВД могут проверять предпринимателей совместно с налоговыми органами. В случаях, когда контролеры выявляют незаконные схемы ухода от налогов, для проверки они привлекают сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД. Этот отдел может проверять бизнес и самостоятельно. Толчком к проверке может стать сигнал о махинациях предпринимателей, в том числе от конкурентов, предпринимателей, уволенных сотрудников, покупателей или прокуратуры.

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Таким образом, замминистра МВД признал, что при обычных раскладах давление чрезмерное. Ну а проверки, плановые притормозили (естественно временно, потом опять усилят) зато внеплановые увеличатся кратно.
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