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МВД: Граждане ДНР, ЛНР и Украины будут работать на территории России без оформления патентов

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Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут работать в России без оформления патентов, их документы, в том числе водительские права, будут признаны на всей территории РФ. Об этом 24 марта на оперативном совещании рассказал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Необходимо в кратчайшие сроки упорядочить эту работу и обеспечить внимательное отношение к каждому беженцу из ДНР, ЛНР и Украины, которые уже находятся в 34 субъектах нашего государства», — заявил Горовой.

Ранее в МВД сообщили, что более 1,2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины получили временное убежище на территории России с середины февраля по середину марта.

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Комментарии (4)

Главный спец по технике консервации
Может за них ещё и налоги с работодателя не брать?!
Sonata
Я так понял, что кормить их здесь не станут. Максимум, какое-то дадут символическое пособие. По сути, разрешили кормиться самостоятельно, кто на что гож.
BobCat2
Где-то я уже видел это в истории 20-ого века, когда граждан вывозили на работы в другое государство... только тогда их вывозили из СССР... в сейчас все поменялось. Похоже слоган "можем повторить" кто-то там наверху услышал, только наоборот все организовал.
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