МВД: Граждане ДНР, ЛНР и Украины будут работать на территории России без оформления патентов

Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут работать в России без оформления патентов, их документы, в том числе водительские права, будут признаны на всей территории РФ. Об этом 24 марта на оперативном совещании рассказал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.



«Необходимо в кратчайшие сроки упорядочить эту работу и обеспечить внимательное отношение к каждому беженцу из ДНР, ЛНР и Украины, которые уже находятся в 34 субъектах нашего государства», — заявил Горовой.



Ранее в МВД сообщили, что более 1,2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины получили временное убежище на территории России с середины февраля по середину марта.

