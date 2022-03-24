Полиция собирает по областям 1,5 миллиона и подозреваемых в квартирном налёте в Петербурге

О задержании подозреваемых в налёте на квартиру на улице Подвойского «Фонтанке» 24 марта сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Первого догнали на участке коттеджного посёлка «Мечта» во Всеволожском районе Ленинградской области 22-го числа. Ему 36 лет, родом из Псковщины, официальной работы, по данным полиции, нет.
Его предполагаемый напарник — 31-летний земляк. Мужчина задержан в тот же день в псковской деревне Хилово. Несмотря на более молодой возраст, на преступном поприще он опытнее. По данным «Фонтанки», за его плечами статьи об имущественных преступлениях и пять лет лишения свободы за наркотики.
Оба задержаны на двое суток. По версии полиции, 20 марта они потрепали нервы и бюджет трёх жильцов квартиры на улице Подвойского. В двушку четверо в масках зашли, представившись соседями, уходили с наличными и гаджетами на 1,6 миллиона рублей.
Похищенное частично изъято. Вторую половину квартета и их добычу ищут.