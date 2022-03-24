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Петербурженка вышла замуж за мужчину, которого чуть не зарезала

Московский районный суд огласил приговор в отношении Виктории Поповой, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина отделалась условным сроком, доказав, что теперь они с потерпевшим любят друг друга. Подробности 24 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Все произошло 1 марта в квартире дома по 5-му Предпортовому проезду. Попова рассказала, что она и ее сожитель в тот вечер отдыхали с друзьями. Когда те пошли спать, обвиняемая осталась на кухне готовить закуски. Тут они начали ссориться с возлюбленным, и он ударил свою половину головой о кухонный ящик. Попова хотела уйти, но сожитель зажал ее в углу. Женщина объяснила, что случайно ударила мужчину в грудь ножом, пытаясь оттолкнуть.

«До и после рассматриваемых событий, — рассказала молодая жена, — конфликтов с Поповым с применением насилия не было. В настоящее время проживаем вместе и заключили брак».

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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Комментарии (1)

pgrad
Замечательный прецедент! Теперь муженек каждый день может бить любимую женушку головой об ящик, а если она его хоть пальцем оттолкнет - то сразу присядет! Абьюзеры - берите лайфхак на заметку.
А вообще логично в таких случах равные сроки давать обоим. И кто первый не выдежал - тот присел. Вот тогда и воцарится в семьях мир и дружба, и любовь)))
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