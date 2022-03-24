Петербурженка вышла замуж за мужчину, которого чуть не зарезала

Все произошло 1 марта в квартире дома по 5-му Предпортовому проезду. Попова рассказала, что она и ее сожитель в тот вечер отдыхали с друзьями. Когда те пошли спать, обвиняемая осталась на кухне готовить закуски. Тут они начали ссориться с возлюбленным, и он ударил свою половину головой о кухонный ящик. Попова хотела уйти, но сожитель зажал ее в углу. Женщина объяснила, что случайно ударила мужчину в грудь ножом, пытаясь оттолкнуть.



«До и после рассматриваемых событий, — рассказала молодая жена, — конфликтов с Поповым с применением насилия не было. В настоящее время проживаем вместе и заключили брак».

