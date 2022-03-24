Налоговая вернет российским компаниям более 80 млрд рублей уплаченного НДС

Компаниям, которые заявляют о возмещении НДС, будет возвращен в оборотные средства налог в пределах суммы, уплаченной за прошлый год. Речь идет более чем о 80 млрд рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров, заявление которого 24 марта появилось в телеграм-канале правительства РФ.
Процедура возврата налога будет ускорена. Вместо двух месяцев операция проверки с возвратом сократится до 8 дней.
«Если мы видим существенные риски работы с неблагонадежными контрагентами, тогда эта вся операция будет занимать так же 2 месяца по проверке, как и ранее. Но, по нашим статистическим данным, это меньше
Мера в первую очередь поддержит российских экспортеров.