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Налоговая вернет российским компаниям более 80 млрд рублей уплаченного НДС

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Компаниям, которые заявляют о возмещении НДС, будет возвращен в оборотные средства налог в пределах суммы, уплаченной за прошлый год. Речь идет более чем о 80 млрд рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров, заявление которого 24 марта появилось в телеграм-канале правительства РФ.

Процедура возврата налога будет ускорена. Вместо двух месяцев операция проверки с возвратом сократится до 8 дней.

«Если мы видим существенные риски работы с неблагонадежными контрагентами, тогда эта вся операция будет занимать так же 2 месяца по проверке, как и ранее. Но, по нашим статистическим данным, это меньше 1 % компаний. Подавляющему большинству здесь переживать не за что», — сказал Егоров.

Мера в первую очередь поддержит российских экспортеров.

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Комментарии (4)

Карабас Барабас
В своё время Магнитский описывал схемы "сверхбыстрого возврата НДС", потом его убили за разглашение.
allyouneedislove
лучше бы налоги отменили за 2021-й, которые надо платить в 2022-м

ну или НДС на продукты обнулите, как сделали в Польше
а то люди порой до 20% чека платят в виде НДС

никакой реальной поддержки населения нет
i224
Бенефициары будут довольны.
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