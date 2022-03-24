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В Петербурге ищут вора с золотыми руками и комплектом инструментов на миллион. Он как сквозь землю провалился

Магазин электроинструментов обворовали в Невском районе Петербурга.

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Преступник оставил после себя дыры в бюджете и в полу. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 марта.

Уголовное дело о краже на проспекте Обуховской Обороны, 60, возбуждено накануне после того, как заявление написал заместитель гендиректора фирмы. Сюрпризом для полицейских оно не стало. На проспект Обуховской Обороны они ездили в прошлую пятницу после того, как работники магазина обнаружили явную недостачу: утром смена недосчиталась 74 инструментов на 1 миллион 40 рублей и заглянула в дыру, которая вела в подвал.

Ускользнувшего через неё преступника ищут.

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Комментарии (5)

ZOR
преступник должен оставить след....
allyouneedislove
а как же видео-наблюдение?
надеюсь вор оставил свои отпечатки пальцев и днк...
Сергей Власович
Скоро каждый из нас заглянет в дыру... в дыру в своем кармане
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