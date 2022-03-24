В Петербурге ищут вора с золотыми руками и комплектом инструментов на миллион. Он как сквозь землю провалился

Преступник оставил после себя дыры в бюджете и в полу. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 марта.



Уголовное дело о краже на проспекте Обуховской Обороны, 60, возбуждено накануне после того, как заявление написал заместитель гендиректора фирмы. Сюрпризом для полицейских оно не стало. На проспект Обуховской Обороны они ездили в прошлую пятницу после того, как работники магазина обнаружили явную недостачу: утром смена недосчиталась 74 инструментов на 1 миллион 40 рублей и заглянула в дыру, которая вела в подвал.

