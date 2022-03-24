ЦБ РФ опроверг информацию о возможном хакерском взломе его систем

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что хакерская группировка Anonymous взломала системы Банка России. Хакеры пообещали в течение 48 часов опубликовать более 35 тысяч файлов, содержащих секретные документы.

«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — заявили в Центробанке.

Банк России опроверг информацию о возможном хакерском взломе систем регулятора. Об этом 24 марта сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу ЦБ РФ.

В компании «Ростелеком-Солар» с 1 по 10 марта 2022 года зафиксировали более тысячи DDoS-атак в коммерческом сегменте в РФ. Это превышает число таких атак за весь февраль. Наиболее атакуемым бизнес-сегментом являются банки, отмечается в публикации ТАСС.



Отметим, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о военной операции на Украине, Anonymous сообщили, что объявляют кибервойну против правительства РФ.

