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ЦБ РФ опроверг информацию о возможном хакерском взломе его систем

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Банк России опроверг информацию о возможном хакерском взломе систем регулятора. Об этом 24 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЦБ РФ.

«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — заявили в Центробанке.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что хакерская группировка Anonymous взломала системы Банка России. Хакеры пообещали в течение 48 часов опубликовать более 35 тысяч файлов, содержащих секретные документы.

В компании «Ростелеком-Солар» с 1 по 10 марта 2022 года зафиксировали более тысячи DDoS-атак в коммерческом сегменте в РФ. Это превышает число таких атак за весь февраль. Наиболее атакуемым бизнес-сегментом являются банки, отмечается в публикации ТАСС.

Отметим, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о военной операции на Украине, Anonymous сообщили, что объявляют кибервойну против правительства РФ.

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Комментарии (1)

265869937
Это понятно, что опровергает, ни один банк не признает своего взлома, это равносильно признанию своей несостоятельности. А был ли реально взлом, скоро узнаем
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