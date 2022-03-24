МегаФон увеличил выручку в 2021 году на 6,6%, до 354,2 млрд рублей

Выручка оператора МегаФон в 2021 году выросла на 6,6 % и составила 354,2 млрд рублей. В IV квартале выручка увеличилась на 10,9 %, до 97 млрд рублей.
Основными драйверами роста выручки в четвертом квартале стали: мобильная передача данных — количество ее пользователей выросло за год на 5,6 %, контент-услуги, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных. По мере снятия ограничений, связанных с пандемией, в 2021 году росла выручка от международного роуминга. На продажу оборудования и аксессуаров в четвертом квартале пришлось 13,1 млрд рублей, что на 40,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно активно продажи в розничной сети шли накануне Нового года.
Чистая прибыль в четвертом квартале составила 32,5 млрд рублей, увеличившись на 639,6 %, что связано с передачей активов АО «Первая Башенная Компания» (ПБК) независимому оператору в конце 2021 года. По итогам года чистая прибыль выросла на 48,9 % и достигла 66,3 млрд рублей.
Абонентская база на конец 2021 года составила 74,4 млн человек. Общее количество базовых станций компании превысило 203,6 тыс.