МегаФон увеличил выручку в 2021 году на 6,6%, до 354,2 млрд рублей

Выручка оператора МегаФон в 2021 году выросла на 6,6 % и составила 354,2 млрд рублей. В IV квартале выручка увеличилась на 1 0,9 %, до 97 млрд рублей.

Основными драйверами роста выручки в четвертом квартале стали: мобильная передача данных — количество ее пользователей выросло за год на 5,6 % , контент-услуги, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных. По мере снятия ограничений, связанных с пандемией, в 2021 году росла выручка от международного роуминга. На продажу оборудования и аксессуаров в четвертом квартале пришлось 13,1 млрд рублей, что на 40,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно активно продажи в розничной сети шли накануне Нового года.