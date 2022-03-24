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Больше всего туристов застряло в Египте. Планы туроператоров на российские рейсы рухнули

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Более 6,5 тысячи организованных российских туристов ждут возвращения на Родину, сообщили 24 марта в Ростуризме. Туроператоры организуют им проживание в отелях и содействуют в решении других вопросов.

Больше всего туристов сейчас в Египте — около 4,3 тысячи клиентов трёх крупных туроператоров. Процесс возвращения затянулся из-за новых западных санкций в отношении самолётов, на которых предполагалось вывозить людей из Египта в РФ. В ОАЭ находится менее 1,3 тысячи человек, в Турции — около 690, на Мальдивах — около 60, в Таиланде — менее 50 человек. Их туроператоры собираются посадить на зарубежные рейсы.

Вопросами возвращения самостоятельных туристов занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИД, Ростуризма и ряда других ведомств. Выполнены специальные авиарейсы, а также людей отправляют зарубежными авиакомпаниями через третьи страны.

«При этом количество тех, кому необходимо содействие в возвращении домой, сокращается. Так, если раньше через «Госуслуги» в среднем мы получали порядка 2 тыс. обращений в сутки, то за последние два дня суммарно получили не более 100 новых обращений. Всего с момента запуска формы обратной связи нами было получено более 10,5 тыс. обращений», — отмечается в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По её словам, к настоящему времени туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой более 90 % организованных туристов — около 83 тысяч человек. С 23 марта подключены дополнительные мощности: рейсы из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды, запланированы перелёты в Махачкалу.

По итогам встречи с министром спорта и туризма Таиланда Догузова сообщила, что заявок на возвращение было много, и «благодаря работе Минтранса, Росавиации, МИД и Ростуризма совместно с туроператорами и авиакомпаниями, практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись домой».

На встрече обсуждались следующие вопросы:

  • возможность использования российскими туристами в Таиланде карты «Мир»;
  • обслуживание по российским медицинским страховкам;
  • выполнение авиарейсов в Россию, в том числе тайскими авиакомпаниями;
  • продление пребывания российских туристов в местных гостиницах.

«Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (14)

Anatolievna
не понимаю, через Стамбул на Туркишах вернуть людей не пробовали?
blackcatwhitecat
И с Турцией, и с ОАЭ есть регулярные рейсы. Неужели оплачивать всем отели дешевле?
274454490
С одной стороны жаль людей, с другой - ну как можно было додуматься лететь куда-то в такое время? Хотя о чем это я, народ упорно пёрся даже во время военных действий в 2011 году.
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