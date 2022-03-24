Больше всего туристов застряло в Египте. Планы туроператоров на российские рейсы рухнули

Больше всего туристов сейчас в Египте — около 4,3 тысячи клиентов трёх крупных туроператоров. Процесс возвращения затянулся из-за новых западных санкций в отношении самолётов, на которых предполагалось вывозить людей из Египта в РФ. В ОАЭ находится менее 1,3 тысячи человек, в Турции — около 690, на Мальдивах — около 60, в Таиланде — менее 50 человек. Их туроператоры собираются посадить на зарубежные рейсы.

Более 6,5 тысячи организованных российских туристов ждут возвращения на Родину, сообщили 24 марта в Ростуризме. Туроператоры организуют им проживание в отелях и содействуют в решении других вопросов.

Вопросами возвращения самостоятельных туристов занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИД, Ростуризма и ряда других ведомств. Выполнены специальные авиарейсы, а также людей отправляют зарубежными авиакомпаниями через третьи страны.



«При этом количество тех, кому необходимо содействие в возвращении домой, сокращается. Так, если раньше через «Госуслуги» в среднем мы получали порядка 2 тыс. обращений в сутки, то за последние два дня суммарно получили не более 100 новых обращений. Всего с момента запуска формы обратной связи нами было получено более 10,5 тыс. обращений», — отмечается в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.



По её словам, к настоящему времени туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой более 90 % организованных туристов — около 83 тысяч человек. С 23 марта подключены дополнительные мощности: рейсы из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды, запланированы перелёты в Махачкалу.



По итогам встречи с министром спорта и туризма Таиланда Догузова сообщила, что заявок на возвращение было много, и «благодаря работе Минтранса, Росавиации, МИД и Ростуризма совместно с туроператорами и авиакомпаниями, практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись домой».

