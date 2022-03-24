Шестиклассница пострадала в столкновении легковой машины с грузовой «Газелью» на Блюхера

Два автомобиля не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга 23 марта. Помощь медиков понадобилась юной пассажирке одного из них. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.



В 11:40 на регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы 39-летний водитель грузовой «Газели» при повороте налево на Замшину столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Tiguan под управлением 37-летней женщины. В результате пострадала 12-летняя пассажирка «Фольксвагена». Шестиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.