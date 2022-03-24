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Шестиклассница пострадала в столкновении легковой машины с грузовой «Газелью» на Блюхера

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Два автомобиля не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга 23 марта. Помощь медиков понадобилась юной пассажирке одного из них. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.

В 11:40 на регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы 39-летний водитель грузовой «Газели» при повороте налево на Замшину столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Tiguan под управлением 37-летней женщины. В результате пострадала 12-летняя пассажирка «Фольксвагена». Шестиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Водитель «Газели» за 2021 год привлекался за нарушение ПДД дважды. Один раз — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ст. 12.15, ч. 1, КоАП РФ), второй — за отсутствие ОСАГО (12.37, ч. 2, КоАП РФ).

Всего за минувшие сутки в Петербурге произошло 311 ДТП, сообщает УГИБДД региона. Из них 9 случаев были с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 42 дорожных аварии, и при этом ни в одной из них не было жертв или пострадавших.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (3)

Gudd-Head
Была ли пристёгнута шестиклассница?
any_5e4cfc41eb9fb
"Улица Замшина" правильно, если что. Говорю как родившийся и выросший в этих краях. А вы пишите, как хотите, кто ж вам запретит)
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