Шестиклассница пострадала в столкновении легковой машины с грузовой «Газелью» на Блюхера

Два автомобиля не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга 23 марта. Помощь медиков понадобилась юной пассажирке одного из них. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.
В 11:40 на регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Замшиной улицы 39-летний водитель грузовой «Газели» при повороте налево на Замшину столкнулся с ехавшим навстречу Volkswagen Tiguan под управлением 37-летней женщины. В результате пострадала 12-летняя пассажирка «Фольксвагена». Шестиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Водитель «Газели» за 2021 год привлекался за нарушение ПДД дважды. Один раз — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (
Всего за минувшие сутки в Петербурге произошло 311 ДТП, сообщает УГИБДД региона. Из них 9 случаев были с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 42 дорожных аварии, и при этом ни в одной из них не было жертв или пострадавших.