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NYT: Группа «Тигр» в США готовит ответ на случай применения Россией ядерного оружия

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Белый дом создал группу «Тигр», которая разрабатывает план ответа США в том случае, если Россия использует ядерное, биологическое или химическое оружие. Об этом 24 марта пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Кроме того, группа работает над сценарием действий на случай, если российские войска пересекут границы НАТО. Американские власти считают возможными атаки на конвои с военной помощью Украине, а также расширение военных действий на территории Грузии и Молдавии. Кроме того, чиновники обсуждают помощь Европе в связи с наплывом украинских беженцев.

В группе «Тигр» также обсуждается, в какой ситуации НАТО будет готово применить военную силу против России. Ранее Джо Байден говорил, что США и НАТО будут избегать прямого конфликта с РФ, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия применит ядерное оружие «только в случае реальной угрозы стране».

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Комментарии (11)

266430273
Тигр.... айайаай как страшно, щас сдадимся.
DEMOMON
Йелоустоун! Жги!
Ник Приносящий Счастье
На любого тигра найдется крокодил.
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