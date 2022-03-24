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Спят усталые игрушки. Нервный «джентльмен» из Всеволожска обустроил наркоплантацию в детском саду

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Полиция Всеволожского района нашла наркоплантацию в здании бывшего частного детсада. Под прикрытием игрушек и кроваток в помещении колосились кусты травы. Видео 24 марта показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Оперативно-разыскные мероприятия сотрудников ОКОН проходили в деревне Орово два дня назад. Теплица по выращиванию запрещенного растения была оборудована в подвале дома 19 по улице Кольцевой, где раньше размещался частный детский сад. Здесь же полицейские задержали и «фермера» — предполагаемого хозяина плантации. Им оказался 49-летний уроженец Всеволожска с длинной бородой.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В ходе обыска сотрудники полиции изъяли несколько емкостей с веществом зеленого цвета общим весом почти 13 кг, а также 29 кустов. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — запрещенный наркотик», — сообщает главк.

Задержанный признался, что выращивал и изготовлял наркотик для личного потребления, по рекомендации врача. Бородач сказал, что у него нервное расстройство. На резонный вопрос полиции «Куда вам столько?» мужчина добавил, что угощал друзей, видимо, тоже нервных.

По результатам экспертизы в отношении хозяина плантации возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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