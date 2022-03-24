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Евро и доллар падают в начале торгов

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Рубль укрепился в начале торгов на Московской бирже 24 марта.

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 72 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 97,02 рубля. Евро упал на 1,36 рубля — до 106,65 рубля.

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Комментарии (9)

Never_Mind
А где радостно галдящая вчерашняя поцреотня превозносящая экономическую гениальность Вождя?
Athair
В кои-то годы ЦБ технически правильно отработал ситуацию:
- обязательная продажа валютной выручки;
- запрет на вывод валюты за рубеж;
- блокировка операций с наличной валютой.

Иначе было бы, как местные всёпропальцы пишут - доллар по 300-500, паника и бардак.. А так сейчас все успокоятся, и будут действовать уже обдуманнее.
Dud
"....Милости прошу на сцену! - вежливо пригласил конферансье, всматриваясь в темный зал. И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около трех недель. Виноват, как ваша фамилия? - Осведомился конферансье. - Канавкин Николай, - застенчиво отозвался появившийся. - А! Очень приятно, гражданин Канавкин, итак? - Сдаю, - тихо сказал Канавкин. - Сколько?...."
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