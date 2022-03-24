Евро и доллар падают в начале торгов

Рубль укрепился в начале торгов на Московской бирже 24 марта.
По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 72 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 97,02 рубля. Евро упал на 1,36 рубля — до 106,65 рубля.
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