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На ЗСД вводятся новые тарифы

С 31 марта на Западном скоростном диаметре в Петербурге начнут действовать новые тарифы.

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Повышение коснётся только оплаты через транспондеры по системе Flow+ (базовый тариф «Транспондер») и тарифных опций. Тарифы при оплате банковской картой и наличными остаются неизменными. Об этом 24 марта сообщает оператор ЗСД.

Для примера, базовый тариф «Транспондер» для проезда участка КАД Юг — Богатырский проспект изменится с нынешних 295 рублей до 349 рублей, а КАД Юг — набережная Макарова — с 200 до 237 рублей.

«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 57 % до 48 % в сравнении с базовым тарифом. Таким образом, тарифы в рамках системы платности Flow+ будут всё так же привлекательны для пользователей транспондеров, а постоянные пользователи смогут подключить одну из тарифных опций и снизить затраты на поездки», — отмечается в сообщении.

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«В условиях растущей инфляции важно не допустить избыточных бюджетных затрат. Именно поступательная корректировка тарифных планов позволит ЗСД продолжить создание скоростного каркаса города, сохранив прежние мощности и не снижая качество обслуживания. С 2020 года город не вкладывает бюджетные средства в обеспечение проекта ЗСД. Такая позиция основана на убеждении, что проект должен быть коммерчески обоснованным и поддерживаться теми, кто им непосредственно пользуется», — отмечают в аппарате вице-губернатора Максима Соколова.

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Комментарии (21)

blackcatwhitecat
что-то остается неизменным - овец нужно стричь
Gudd-Head
Пошла расплата за конфискованное имущество олигофренов.
Т.е. олигархов
263975781
Так а про опции что? Не могу найти оригинал сообщения, чтобы посмотреть. Всегда брал анлим, он так и остаётся 6000?
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