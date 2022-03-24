На ЗСД вводятся новые тарифы

Повышение коснётся только оплаты через транспондеры по системе Flow+ (базовый тариф «Транспондер») и тарифных опций. Тарифы при оплате банковской картой и наличными остаются неизменными. Об этом 24 марта сообщает оператор ЗСД.
Для примера, базовый тариф «Транспондер» для проезда участка КАД Юг — Богатырский проспект изменится с нынешних 295 рублей до 349 рублей, а КАД Юг — набережная Макарова — с 200 до 237 рублей.
«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с
«В условиях растущей инфляции важно не допустить избыточных бюджетных затрат. Именно поступательная корректировка тарифных планов позволит ЗСД продолжить создание скоростного каркаса города, сохранив прежние мощности и не снижая качество обслуживания. С 2020 года город не вкладывает бюджетные средства в обеспечение проекта ЗСД. Такая позиция основана на убеждении, что проект должен быть коммерчески обоснованным и поддерживаться теми, кто им непосредственно пользуется», — отмечают в аппарате вице-губернатора Максима Соколова.