На ЗСД вводятся новые тарифы

Повышение коснётся только оплаты через транспондеры по системе Flow+ (базовый тариф «Транспондер») и тарифных опций. Тарифы при оплате банковской картой и наличными остаются неизменными. Об этом 24 марта сообщает оператор ЗСД.



Для примера, базовый тариф «Транспондер» для проезда участка КАД Юг — Богатырский проспект изменится с нынешних 295 рублей до 349 рублей, а КАД Юг — набережная Макарова — с 200 до 237 рублей.

